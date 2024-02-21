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Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень

Сьогодні 19:21
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Мешканця Нікополя звинувачують у мародерстві.

Новости Днепра про Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень

Мародера, який виносив речі помітили сусіди власниці будинку, звідки той поцупив майна на 100 тисяч гривень. 

Як повідомили у Нікопольському РУП, чоловік підозрюється у десяти фактах крадіжок з одного будинку, власниця якого виїхала з міста. Здали завзятого мародера сусіди. 

У січні правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 38-річний місцевий житель. Протягом декількох місяців чоловік вчиняв крадіжки з приватного домоволодіння 48-річної жінки, яка виїхала з будинку через постійні обстріли території військами РФ.

Аби потрапити всередину, чоловік зламував віконні рами, двері, після чого залазив до будинку, підвалу, гаража, лазні і поступово, переважно ввечері, виносив побутову техніку, електроприбори та інше майно.

Речі тримав в одному із сусідніх покинутих будинків, аби надалі продати.

Кожен факт задокументувала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції. Під час слідчих дій були виявлені та вилучені частина викрадених речей, їх повернули власниці.

17 лютого слідчі оголосили про підозру в крадіжці. Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, скоєних на території міста та району.

Новости Днепра про Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень

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