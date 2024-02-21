Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень

Мародера, який виносив речі помітили сусіди власниці будинку, звідки той поцупив майна на 100 тисяч гривень.
Як повідомили у Нікопольському РУП, чоловік підозрюється у десяти фактах крадіжок з одного будинку, власниця якого виїхала з міста. Здали завзятого мародера сусіди.
У січні правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 38-річний місцевий житель. Протягом декількох місяців чоловік вчиняв крадіжки з приватного домоволодіння 48-річної жінки, яка виїхала з будинку через постійні обстріли території військами РФ.
Аби потрапити всередину, чоловік зламував віконні рами, двері, після чого залазив до будинку, підвалу, гаража, лазні і поступово, переважно ввечері, виносив побутову техніку, електроприбори та інше майно.
Речі тримав в одному із сусідніх покинутих будинків, аби надалі продати.
Кожен факт задокументувала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції. Під час слідчих дій були виявлені та вилучені частина викрадених речей, їх повернули власниці.
17 лютого слідчі оголосили про підозру в крадіжці. Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, скоєних на території міста та району.
Читайте також:
Автор:
Схоже Новомосковськ таки буде називатися Самар.
Птаха рятували співробітники ДСНС.
У громаді на Дніпропетровщині можуть зупинити помпову станцію через борги.
На Дніпропетровщині не збираються проводити примусову евакуацію.