Житель Нікополя намародерив у сусідів на 100 тисяч гривень

Мешканця Нікополя звинувачують у мародерстві.

Мародера, який виносив речі помітили сусіди власниці будинку, звідки той поцупив майна на 100 тисяч гривень.

Як повідомили у Нікопольському РУП, чоловік підозрюється у десяти фактах крадіжок з одного будинку, власниця якого виїхала з міста. Здали завзятого мародера сусіди.

У січні правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 38-річний місцевий житель. Протягом декількох місяців чоловік вчиняв крадіжки з приватного домоволодіння 48-річної жінки, яка виїхала з будинку через постійні обстріли території військами РФ.

Аби потрапити всередину, чоловік зламував віконні рами, двері, після чого залазив до будинку, підвалу, гаража, лазні і поступово, переважно ввечері, виносив побутову техніку, електроприбори та інше майно.

Речі тримав в одному із сусідніх покинутих будинків, аби надалі продати.

Кожен факт задокументувала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції. Під час слідчих дій були виявлені та вилучені частина викрадених речей, їх повернули власниці.

17 лютого слідчі оголосили про підозру в крадіжці. Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, скоєних на території міста та району.

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