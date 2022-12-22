Житель Нікопольщини здавав позиції ЗСУ ворогам: як його можуть покарати

Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.
За даними слідства, мешканець Марганця передавав дані про розташування ЗСУ на Дніпропетровщині. Маючи проросійські позицію, він співпрацював з ворогом та зливав в телеграм-канали інформацію про переміщення техніки та військовослужбовців в районі.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Його підозрюють в колабораціонізмі та державній зраді. Йому загрожує тюремний строк – 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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