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Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку

Сьогодні 17:58
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У Кривому Розі судили чоловіка, який стріляв у перехожих через собаку.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку

У Кривому Розі нетверезий чоловік стріляв у перехожих з пістолета через свою собаку. Інцидент трапився ще в грудні 2019 року, але вирок винесли тільки зараз.

Як йдеться в постанові Тернівського суду Кривого Рогу, напившись вдома, чоловік взявши з собою пістолет, прийшов до Криворізького протитуберкульозного диспансеру, що у Тернівському районі міста.

Біля входу до тубдиспансеру чоловік наставив пістолет в сторону незнайомої жінки, яка злякавшись, побігла до лісосмуги. Криворіжець погнався за містянкою та пару разів вистрелив у її бік, завдавши тілесних ушкоджень.

Потім обвинувачений вистрелив у ще двох перехожих, один з яких, отримавши вогнепальне кульове поранення обличчя, намагався втекти від нападника. Другий чоловік залишився на місці. Криворіжець приставив йому до лоба пістолет та почав ображати. Перехожий зробив зауваження щодо пострілів та поранення постраждалого.

Не реагуючи, стрілець направився до лісосмуги, куди втік поранений. З відстані приблизно 30 метрів знов 2 рази вистрілив у нього, через що той почав тікати до центрального входу диспансеру.

Після цього чоловік втік з місця злочину, але невдовзі його затримали правоохоронці.

Під час суду криворіжець, який підстрелив трьох людей пояснив свою поведінку тим, що після сварки з дружиною напився та згадав, що напередодні його собака під час вигулу наштрикнулася на шприц. 

Образившись на наркозалежних, які залишають використані шприци на вулиці, чоловік хотів провести з ними бесіду. Знайшовши людей, які на думку обвинуваченого, вживали наркотики, він почав у їх бік гучно нецензурно висловлюватися. Одночасно вистрілив в їх бік з пістолета.

Суд визнав чоловіка винним в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та хуліганстві (частина 1 стаття 121, частина 4 стаття 296 Кримінального Кодексу України. Криворіжцю призначили 5 років ув’язнення, але замінили покарання 1 роком умовно. 

Також обвинувачений має сплатити постраждалому компенсацію – 100 000 гривень.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собакуУкраїнська

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