Житель Кривого Рогу обкрадав людей за допомогою банкомату: подробиці

У Тернополі мешканець Кривого Рогу обкрадав людей, використовуючи у своїй шахрайській схемі банкомати.

Про це повідомляють в Національній поліції.

Чоловік вводив свій мобільний номер для поповнення рахунку на 1 000 грн, але для транзакції картку не залишав. Після цього йшов, а наступні клієнти набирали свій пін-код.

Обдурити він встиг лише двох людей, після чого його затримали. Чоловік відповідатиме у суді за ст. 190 (шахрайство).

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