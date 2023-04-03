Житель Кривого Рогу обкрадав людей за допомогою банкомату: подробиці

Про це повідомляють в Національній поліції.
Чоловік вводив свій мобільний номер для поповнення рахунку на 1 000 грн, але для транзакції картку не залишав. Після цього йшов, а наступні клієнти набирали свій пін-код.
Обдурити він встиг лише двох людей, після чого його затримали. Чоловік відповідатиме у суді за ст. 190 (шахрайство).
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