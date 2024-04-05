Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який “зажував” його картку (ВІДЕО)

Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який “зажував” його картку (ВІДЕО)

Сьогодні 11:37
просмотров

Розлютившись, чоловік намагався розгромити банкомат.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який

На Карачунах у Кривому Розі чоловік вирішив розбити банкомат шматком тротуарної плитки. 
 
Невдоволеного клієнта банку помітили перехожі. За словами очевидців, містянин підійшов до банкомата, аби зняти кошти зі своєї картки, але пластик “зажувало” в терміналі. Криворіжець спочатку зателефонував до Укрсіббанку, але коли оператор не зміг йому допомогти та попросив почекати поки мине збій, чоловік спочатку гамселив прилад кулаками, а потім схопив шматок тротуарної плитки й намагався нею розбити екран. 

Це все супроводжувалося погрозами до співробітників банку, які на думку чоловіка, могли побачити запис з камери, що встановлена на банкоматі. Криворіжця не лякали навіть штрафи чи поліція, яка могла б затримати його за хуліганство. 
 
Банкомат виявився міцним. Попри потрісканий екран, термінал не зламався, та картку чоловіку не віддав. 
 

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який

Відео з невдоволеним клієнтом банку виклали у телеграм-каналі “Свої”.

Читайте також:

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині у пожежі заживо згоріли 50 курчат
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    На Дніпропетровщині у пожежі заживо згоріли 50 курчат

    Горіла господарча споруда.

    На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 76-річного чоловіка: 31 березня пішов з дому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:31
    На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 76-річного чоловіка: 31 березня пішов з дому

    Потрібна ваша допомога!

    На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: коментар ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:55
    На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: коментар ОВА

    Уночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники.

    У Дніпрі сьогодні до 20:00 не буде світла: причина та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі сьогодні до 20:00 не буде світла: причина та адреси

    Підготуйтеся!

    Наверх