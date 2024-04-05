Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який “зажував” його картку (ВІДЕО)
Житель Кривого Рогу хотів розбити шматком тротуарної плитки банкомат, який “зажував” його картку (ВІДЕО)
Сьогодні 11:37
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Розлютившись, чоловік намагався розгромити банкомат.
На Карачунах у Кривому Розі чоловік вирішив розбити банкомат шматком тротуарної плитки.
Невдоволеного клієнта банку помітили перехожі. За словами очевидців, містянин підійшов до банкомата, аби зняти кошти зі своєї картки, але пластик “зажувало” в терміналі. Криворіжець спочатку зателефонував до Укрсіббанку, але коли оператор не зміг йому допомогти та попросив почекати поки мине збій, чоловік спочатку гамселив прилад кулаками, а потім схопив шматок тротуарної плитки й намагався нею розбити екран.
Це все супроводжувалося погрозами до співробітників банку, які на думку чоловіка, могли побачити запис з камери, що встановлена на банкоматі. Криворіжця не лякали навіть штрафи чи поліція, яка могла б затримати його за хуліганство.
Банкомат виявився міцним. Попри потрісканий екран, термінал не зламався, та картку чоловіку не віддав.
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