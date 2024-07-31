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Житель Дніпропетровщини засадив город коноплею

Сьогодні 18:45
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У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили вирощувача коноплі.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини засадив город коноплею

 

Мешканець Кам’янського виростив на своєму городі майже 50 кущів коноплі. Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці провели обшук на території домоволодіння 40-річного чоловіка і вилучили заборонені рослини.

А у його 38-річного “колеги” з Новомосковського району поліцейські знайшли та конфіскували майже 100 кущів коноплі.

В обох випадках слідчі дії відбувалися в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст. 310КК України.

Поліція нагадує, що за незаконний посів маку чи конопель, свідоме неприйняття заходів до знищення таких насаджень, існує адміністративна або кримінальна відповідальність.

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини засадив город коноплеюУкраїнська

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