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  • Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

Сьогодні 13:38
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У Криворізькому районі затримали чоловіка, який замовив кілера для коханця дружини.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

Через ревнощі мешканець села Широке був готовий віддати 15 тисяч доларів, щоб усунути конкурента. Однак обраний кілер здав його правоохоронцям. Спецоперація з інсценуванням вбивства пройшла успішно. Деталі розповіли в Нацполіції та Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

53-річний чоловік замовив знайомому вбивство коханця своєї дружини та пообіцяв 15 тисяч доларів винагороди. 

Замовник надав виконавцю фотографію “жертви” та вказав, що спосіб вчинення вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат. Втім, потенційний кілер звернувся до поліції та повідомив, що йому замовили вбивство жителя Кривого Рогу. Підтвердженням того, що чоловік дійсно мертвий, повинно було стати його фото з тілесними ушкодженнями.

Щоб захистити потерпілого та затримати замовника, поліцейським довелося імітувати злочин. 15 серпня в ході проведення слідчо-оперативної комбінації замовнику при особистій зустрічі було передано фото та відеоматеріали, які начебто підтверджували факт вбивства.

Ревнивець повівся на фото трупа свого “суперника” та під час передачі коштів був затриманий спецпризначенцями КОРДу.

Підозрюваного заарештовано. За готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення, він може довічно опинитись за ґратами Наразі замовник чекає суду під вартою без права внесення застави.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліціїУкраїнська

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