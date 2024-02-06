Житель Дніпропетровщини через два роки зустрів собаку-поводиря, яка втекла у перший день війни

Собака-поводир повернулася до свого господаря через два роки.

Сергій Гаврилюк мешкає на Дніпропетровщині, але через те, що має важкі вади зору, ще до повномасштабної війни тренувався у кінологічному центрі на Київщині. Разом зі своєю собакою-поводирем Сергій зустрів перший день війни в Межигір’ї. Тоді, злякавшись гучних вибухів, золотиста ретриверка Плюша втекла від господаря.

Понад два роки Сергій шукав свою вірну супутницю і коли вже втратив надію – собака знайшлася. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Тоді Плюші, а за паспортом Ані, було три з половиною роки. Два з них золотистий ретриверка жила з Сергієм Гаврилюком. Разом вони їздили за кордон і на море, і навіть підкорили Говерлу.

Після зникнення Плюші в Сергія почалася депресія. Чоловік втратив не тільки поводирку, а й вірну собаку-супутницю, яка розділяла з ним побут. Друзі привели Сергію однорічну вівчарку. Пса звали Кір і ці два роки він супроводжував чоловіка.

Тим часом волонтери намагалися знайти Плюшу. Для цього розвішували оголошення по всій Київщині, публікували дописи у соцмережах. Попри те, що знайти собаку через два роки після зникнення вже було неможливо – сталося диво.

Одного дня кінологу Віктору Семененку, який виховував Плюшу змалечку, зателефонував військовий. Чоловік розказав, що побачив оголошення, і ймовірно собака, яку він знайшов наприкінці лютого позаминулого року, може бути тією, яку шукають.

Військовий, його звати Костянтин, він зараз воює під Донецьком. Він разом зі своїм побратимом знайшов Плюшу, вона з ними жила весь цей час. Вони, як він мені повідомив, були під Черніговом, і в інших містах, – каже Віктор Семененко, кінолог.

Перевіривши дані з чіпа, кінолог та військовий впевнилися, що це саме Плюша, тому чоловік з радістю віддав собаку попередньому власнику.

Вже забравши Плюшу, кінолог Віктор повідомив про це Сергію. Той одразу купив квитки на потяг, і разом з дружиною Ольгою та собакою-поводирем Кіром, вирушив в Київ на довгоочікувану зустріч.

Плюша відразу впізнала господаря та кинулася до його обіймів. Зараз Сергій разом з двома собаками знову в кінологічному центрі Межигір’я.

Попереду у Плюші візит до ветеринара, звикання в новому-старому домі, і тренування – щоб зрозуміти, вона й надалі буде поводирем або змінить кваліфікацію на собаку-реабілітолога.

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