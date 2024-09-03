Житель Дніпропетровщині закидав квартиру своєї сусідки димовими шашками та гранатами

Чоловік закидав квартиру сусідки димовими шашками.

У місті Синельникове Дніпропетровської області, 28-річний місцевий житель напився та влаштував фаєр-шоу у квартирі своєї сусідки. Хуліган кинув у вікно помешкання димову шашку, а у двері — шумову гранату.

Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався 10 серпня близько 22:00 в одному з будинків на вулиці Центральній. Господарка квартири, яку вирішив “збадьорити” салютами чоловік, залишилася неушкодженою.

На місце події негайно виїхали правоохоронці Синельниківського районного управління поліції. Вони провели першочергові слідчі заходи та затримали зловмисника. Під час обшуку в хулігана вилучили коробку, де залишилися ще одна шумова граната та дві димові шашки. Усі вилучені речові докази було надіслано на експертизу.

Чоловіку оголосили про підозру в хуліганстві. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

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