Житель Дніпра заробив на “ухилянтах” 1,2 мільйона: як працював тіньовий бізнес

У Дніпрі викрили чергового "бізнесмена", що заробляв на людях, які хотіли уникнути мобілізації.

Тіньовий бізнес організував житель Дніпра разом з двома партнерами. Вони створили незаконний канал переправлення через кордон людей, які жадали уникнути мобілізації. Дніпрянин співпрацював з військкомами та медиками, а його друзі – шукали клієнтів.

Маючи зв’язки у місцевому ТЦК, організатор схеми сприяв оформленню довідки про непридатність до служби через хронічні та інші хвороби. Акт про стан здоров’я призовника, де був висновок ВКЛ, допомагав отримали “білий квиток”, який гарантував виключення зі списків ТЦК та успішну поїздку за межі України.

За повний пакет документів дніпрянин брав від 7 до 12 тисяч доларів. Ціна залежала від швидкості виготовлення необхідних довідок та актів. Клієнтів спочатку шукали серед найближчого оточення.

Викрили “бізнесменів”, коли ті готували пакет документів для чергового клієнта. За 7,5 тисяч доларів призовник мав отримати “білий квиток” та виїхати за кордон. Втім цього разу співробітники СБУ дізналися про наміри ділків раніше.

Під час передачі другого траншу у сумі 4 тисяч одного з учасників схеми було затримано. Під час обшуків вдома у підозрюваних вилучили понад 1,2 мільйона гривень у різній валюті, елітні авто, а також документи, які мали передати інших клієнтам.

Зокрема, частину грошей організатор тримав у коробці в себе вдома.

Дніпрянин та його спільники отримали підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Перевірять також ймовірних спільників ділків у ТЦК та інших установах.

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