Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

Дніпрянин скористався тим, що двері до офісу були відчиненими.

Про зухвалу крадіжку повідомили в Нацполіції.

До правоохоронців звернувся власник однієї з установ та поскаржився на те, що з його офісу вкрали всю техніку. Під час розслідування поліціянти з’ясували, що ймовірний крадій проник до приміщення через незакриті двері.

Як виявилося, 36-річний містянин вночі пробрався до офісного приміщення однієї з установ. Звідти він виніс компʼютерну техніку та приладдя до неї. Всі речі правопорушник приніс до себе додому, де їх і виявили правоохоронці й повернули власнику.

21 березня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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