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Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

Сьогодні 18:42
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Дніпрянин скористався тим, що двері до офісу були відчиненими.

Новости Днепра про Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

Про зухвалу крадіжку повідомили в Нацполіції. 

До правоохоронців звернувся власник однієї з установ та поскаржився на те, що з його офісу вкрали всю техніку. Під час розслідування поліціянти з’ясували, що ймовірний крадій проник до приміщення через незакриті двері. 

Як виявилося, 36-річний містянин вночі пробрався до офісного приміщення однієї з установ. Звідти він виніс компʼютерну техніку та приладдя до неї. Всі речі правопорушник приніс до себе додому, де їх і виявили правоохоронці й повернули власнику.

21 березня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Новости Днепра про Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

Новости Днепра про Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

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Новости Днепра про Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісуУкраїнська

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