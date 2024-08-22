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  • Житель Дніпра за 20 тис доларів переправляв чоловіків за кордон під виглядом перевізників гуманітарки

Житель Дніпра за 20 тис доларів переправляв чоловіків за кордон під виглядом перевізників гуманітарки

Сьогодні 14:30
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У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного в організації схеми незаконного перетину кордону.

Новости Днепра про Житель Дніпра за 20 тис доларів переправляв чоловіків за кордон під виглядом перевізників гуманітарки

Про це повідомили в Нацполіції та Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За 20 тис. доларів фігурант обіцяв чоловікам, які підлягають мобілізації, покинути країну. Для цього організував схему із виготовлення фіктивних документів. Надалі, як водії гуманітарних вантажів, військовозобов’язані мали можливість виїхати за кордон.

14 серпня зловмисника затримали на місці злочину під час отримання 10 тис. доларів. Слідчі заходи провели оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції.

58-річного чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Новости Днепра про Житель Дніпра за 20 тис доларів переправляв чоловіків за кордон під виглядом перевізників гуманітаркиУкраїнська

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