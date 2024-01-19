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  • Житель Дніпра силою відібрав авто в чоловіка, але через кілька метрів втрапив у ДТП

Житель Дніпра силою відібрав авто в чоловіка, але через кілька метрів втрапив у ДТП

Сьогодні 20:50
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Горе-автокрадій проїхав на вкраденій машині тільки кілька метрів.

Новости Днепра про Житель Дніпра силою відібрав авто в чоловіка, але через кілька метрів втрапив у ДТП

Інцидент трапився 18 січня, у Шевченківському районі Дніпра. Близько 23:40 до водія Nissan на автостоянці підсів 23-річний незнайомець. Не сказавши ні слова, почав бити чоловіка по голові металевими предметами.

Водій зміг вибратися з машини, щоб покликати на допомогу, але в цей час нападник пересів на водійське сидіння і пробував втекти. Це йому зробити не вдалося, тому що буквально за рогом, автокрадій врізався у будівлю.

На місце прибули правоохоронці, яких покликав постраждалий. У викрадача, який силою намагався відібрати автомобіль у містянина, знайшли металеві предмети, якими він бив чоловіка.

Нападника затримали, а постраждалого оглянули лікарі.

19 січня хулігану повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та частини 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Новости Днепра про Житель Дніпра силою відібрав авто в чоловіка, але через кілька метрів втрапив у ДТП

Новости Днепра про Житель Дніпра силою відібрав авто в чоловіка, але через кілька метрів втрапив у ДТП

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Новости Днепра про Житель Дніпра силою відібрав авто в чоловіка, але через кілька метрів втрапив у ДТПУкраїнська

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