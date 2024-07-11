Житель Дніпра виніс повз каси у “Варусі” стейк риби та перепелину тушку, бо забув гроші

Дніпрянин, який виніс повз каси продукти, отримав вирок.

Як йдеться у матеріалах справи, житель Дніпра обікрав супермаркет “Варус”. Це сталося 23 травня, коли чоловік взяв перепелину тушку та стейк сьомги, поклав продукти до кишені, і вже хотів йти додому, не заплативши за товар, але його зупинила охорона. Він пояснив, що пішов на крадіжку, бо не взяв з собою гроші у супермаркет.

Під час суду чоловік покаявся. Того дня він зайшов до супермаркету “Варус”, щоб придбати продукти, але коли вибрав товар, зрозумів, що не взяв з собою гроші. Але замість того, аби піти додому і повернутися з грошима, сховав продукти у кишені верхнього одягу.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Однак покарання пом’якшили, призначивши чоловіку рік умовно.