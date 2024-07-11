Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Житель Дніпра виніс повз каси у “Варусі” стейк риби та перепелину тушку, бо забув гроші

Житель Дніпра виніс повз каси у “Варусі” стейк риби та перепелину тушку, бо забув гроші

Сьогодні 15:41
просмотров

Дніпрянин, який виніс повз каси продукти, отримав вирок.

Новости Днепра про Житель Дніпра виніс повз каси у

Про це йдеться у вироці Бабушкінського районного суду Дніпропетровська (назва суду не декомунізована).
 
Як йдеться у матеріалах справи, житель Дніпра обікрав супермаркет “Варус”. Це сталося 23 травня, коли чоловік взяв перепелину тушку та стейк сьомги, поклав продукти до кишені, і вже хотів йти додому, не заплативши за товар, але його зупинила охорона. Він пояснив, що пішов на крадіжку, бо не взяв з собою гроші у супермаркет.
 

Під час суду чоловік покаявся. Того дня він зайшов до супермаркету “Варус”, щоб придбати продукти, але коли вибрав товар, зрозумів, що не взяв з собою гроші. Але замість того, аби піти додому і повернутися з грошима, сховав продукти у кишені верхнього одягу.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Однак покарання пом’якшили, призначивши чоловіку рік умовно.

Читайте також:

Новости Днепра про Житель Дніпра виніс повз каси у Українська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Повністю застелене килимами: у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:10
    Повністю застелене килимами: у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті (ФОТО)

    У Дніпрі знайшли двір весь застелений килимами.

    Дніпропетровщина серед лідерів областей з найбільшою кількістю пропозицій роботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Дніпропетровщина серед лідерів областей з найбільшою кількістю пропозицій роботи

    Дніпропетровська область потрапила в ТОП областей, де найбільше пропонують роботу.

    Хто зі спортсменів із Дніпра братиме участь в Олімпіаді-2024: скелелазка, тенісистки, плавець
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:29
    Хто зі спортсменів із Дніпра братиме участь в Олімпіаді-2024: скелелазка, тенісистки, плавець

    26 липня стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри у Франції. Олімпіада-2024…

    В Україні заборонили продавати електронні сигарети з ароматизаторами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:15
    В Україні заборонили продавати електронні сигарети з ароматизаторами

    З 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати електронні…

    Наверх