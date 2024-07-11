Житель Дніпра виніс повз каси у “Варусі” стейк риби та перепелину тушку, бо забув гроші

Під час суду чоловік покаявся. Того дня він зайшов до супермаркету “Варус”, щоб придбати продукти, але коли вибрав товар, зрозумів, що не взяв з собою гроші. Але замість того, аби піти додому і повернутися з грошима, сховав продукти у кишені верхнього одягу.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
Однак покарання пом’якшили, призначивши чоловіку рік умовно.
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