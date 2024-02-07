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Житель Дніпра пограбував містянина, поки той купував лотерейний білет

Сьогодні 19:24
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Житель Дніпра пограбував відвідувача точки продажу лотерейних білетів.

Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував містянина, поки той купував лотерейний білет

Інцидент трапився по вулиці Інженерній, що на 12 кварталі. 

Як повідомили у районному відділенні поліції, 36-річний чоловік навідався до точки продажу лотерейних білетів. У той момент всередині крім продавця був ще один відвідувач, який купував гральний квиток. 

Злочинець обікрав чоловіка, поки той спілкувався з продавцем. Однак далеко втекти грабіжнику не вдалося, хоча він встиг витратити частину вкрадених грошей. Зловмисника згодом затримали патрульні та покликали на місце слідчих.

При встановленні особи грабіжника виявилося, що підозрюваний має судимості за майнові злочини. У затриманого вдалося вилучити гроші, які той не встиг витратити.

7 лютого слідчі відділення поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував містянина, поки той купував лотерейний білет

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Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував містянина, поки той купував лотерейний білетУкраїнська

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