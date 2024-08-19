Житель Дніпра надурив родину військового на 130 тисяч гривень

У Дніпрі затримали шахрая, який обманув родину військового.

У жовтні 2022 року 33-річний чоловік пообіцяв родині захисника придбати дрон для відправлення до зони бойових дій.

За товар підозрюваний попросив передоплату. Для придбання необхідного дрону близькі захисника та волонтери передали шахраю майже 130 тисяч гривень.

Однак, ні замовленого товару, ні грошей замовники не отримали.

Нещодавно 33-річного зловмисника знайшли та затримали, а слідчі повідомили йому про підозру.

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