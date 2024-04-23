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  • Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду

Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду

Сьогодні 07:58
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Жителя Дніпра, який інформував генштаб зс рф про місцезнаходження радіолокаційних станцій та об’єктів критичної інфраструктури, засуджено до 15 років за ґратами.

Новости Днепра про Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у червні 2022 року водій одного з комунальних підприємств міста Дніпра, маючи антиукраїнську позицію, добровільно погодився на співпрацю зі співробітником головного управління генштабу зс рф. Чоловік збирав інформацію про місця розташування радіолокаційних станцій, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, тягових та електропідстанцій АТ «Укрзалізниці» на території області.

Засуджений передавав ворогу точні координати місцезнаходження вказаних об’єктів через месенджер Telegram.

У січні 2023 року зрадник отримав вказівку від куратора щодо передачі даних про розташування військового об’єкту. Однак правоохоронці затримали чоловіка і завадили йому здійснити збір інформації на користь держави-агресора, – йдеться у повідомленні.

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироку законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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