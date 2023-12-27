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Житель Дніпра два дні поспіль грабував один і той же магазин

Сьогодні 12:45
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У Дніпрі грабіжник вдруге повернувся у магазин, який обікрав напередодні.

Новости Днепра про Житель Дніпра два дні поспіль грабував один і той же магазин

Про це повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції. 

24-річний містянин 13 грудня вкрав товар з магазинчика по вулиці Холодильній, що в Індустріальному районі Дніпра. Грабіжник зайшов до магазину і як звичайний покупець попросив подати речі, які хоче купити. Утім, коли продавчиня виклала товари на прилавок, чоловік забрав пакунок та чимдуж побіг до дверей. 

Наступного дня, після успішної крадіжки, чоловік вирішив вдруге повернутися до цього ж магазину. Злодій зайшов за прилавок, схопив товар з полиць та втік. 

Продавчиня магазину звернулася до поліції. Перевіривши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився місцевий 24-річний житель.

26 грудня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі, позаяк під час війни покарання за такі злочини більш суворе.
 
Нагадаємо, правоохоронці шукають грабіжника, який вкрав телефон у відвідувача кафе. Також затримали батька, який погрожував своїм дітям гранатою. 
 

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Новости Днепра про Житель Дніпра два дні поспіль грабував один і той же магазинУкраїнська

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