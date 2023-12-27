Житель Дніпра два дні поспіль грабував один і той же магазин

Про це повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції.
24-річний містянин 13 грудня вкрав товар з магазинчика по вулиці Холодильній, що в Індустріальному районі Дніпра. Грабіжник зайшов до магазину і як звичайний покупець попросив подати речі, які хоче купити. Утім, коли продавчиня виклала товари на прилавок, чоловік забрав пакунок та чимдуж побіг до дверей.
Наступного дня, після успішної крадіжки, чоловік вирішив вдруге повернутися до цього ж магазину. Злодій зайшов за прилавок, схопив товар з полиць та втік.
Продавчиня магазину звернулася до поліції. Перевіривши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився місцевий 24-річний житель.
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