Жириновський, Холостяк та Байрактар: що українці гуглили найчастіше 2022 року

2022 року, який приніс Україні війну, топ запитів у Google очікувано очолила «Карта повітряних тривог». До топової трійки увійшли також «Новини України» та «єДопомога»:
Топ пошукових запитів у Google в категорії «Персона»
У зазначеній категорії найстрімкіший приріст інтересу українців отримав Олексій Арестович. Користувачі пошуковика також активно цікавилися подружжям Медведчук-Марченко, легендою про «Привид Києва», великим другом України експрем’єром Британії Борисом Джонсоном і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Топ пошукових запитів у Google в категорії «Пішли назавжди»
Щодо людей, які пішли назавжди 2022 року, українців найбільше цікавили: Володимир Жириновський, Руслана Писанка, Юрій Шатунов, королева Єлизавета ІІ, Леонід Кравчук, Михайло Горбачов, Борис Мойсеєв, Кирило Стремоусов, Леонід Куравльов, Денис Кірєєв.
Топ пошукових запитів у Google в категорії «Українська географія»
У цій категорії українці найбільше гуглили Гостомель, Буча, Маріуполь, Чорнобаївка, Кременчук, Балаклія, Херсон, острів Зміїний, Миколаїв, Славутич.
Топ пошукових запитів у Google в категорії «Покупки»
«Покупкою» року в Україні став генератор. Крім того, українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку «Русский корабль», свічки, повербанк, інвертор 12в-220в, калій йодид, Starlink.
Топ пошукових запитів у Google в категоріях «Фільми та серіали»
У категорії «Фільми» 2022 року українців найбільше зацікавив фільм «Людина-павук: Додому шляху немає». До топ-10 увійшли також «Не дивіться вгору», «Смерть на Нілі», «Пурпурові серця», «Тор: Любов і грім», «Співай 2», «Скажене весілля 3», «Три богатирі та кінь на троні», «Дім Ґуччі», «Швидше кулі/Швидкісний поїзд».
З-поміж телевізійних серіалів лідером став «Дім Дракона». Далі в рейтингу «Ейфорія», «Почуй мене», «Мажор» 4 сезон, «Гострі картузи» 6 сезон, «Вигадана Анна», «І просто так …», «Гра в кальмара», «Пісочна людина», «Дивні дива» 4 сезон.
Топ пошукових запитів у Google в категорії «Що таке»
2022 року українські користувачі найчастіше шукали відповідь на питання, що таке SWIFT, лендліз і надзвичайний стан. Крім того, українці намагалися з’ясувати, що таке НАТО, воєнний стан, паляниця, Байрактар, дефолт, загальна мобілізація та блекаут.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Google привітав Україну з Днем Незалежності.
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