“Жирона” екс-дніпрянина Довбика знову перемогла і обійшла у чемпіонаті Реал Мадрид - Днепр Инфо
“Жирона” екс-дніпрянина Довбика знову перемогла і обійшла у чемпіонаті Реал Мадрид
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Сегодня 19:06

Жирона у гостьовому матчу Ла Ліги знову перемогла та вийшла на першу сходинку чемпіонату Іспанії.

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Каталонський клуб обіграв Сельту Рафи Бенітеса на виїзді з рахунком 1-0.

Єдиний м’яч на свій рахунок записав Порту у середині першого тайму.

Колишній гравець ФК Дніпро та СК Дніпро-1 Артем Довбик лідирує у списку бомбардирів.

У цьому сезоні форвард забив 14 м’ячів у Ла Лізі та віддав 5 результативних передач.

Артем провів на полі увесь матч, інший українець Віктор Циганков вийшов у старті і був замінений на 83-й хвилині. 

Підопічні Мічела провели надважку зустріч і були дуже близькі до втрати очок. Гарну гру провів воротар гостей Гассаньїга.

Тепер “Жирона” випереджає Мадрид на 1 очко. У “вершкових” залишається матч у запасі. 

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