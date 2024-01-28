“Жирона” екс-дніпрянина Довбика знову перемогла і обійшла у чемпіонаті Реал Мадрид

Жирона у гостьовому матчу Ла Ліги знову перемогла та вийшла на першу сходинку чемпіонату Іспанії.

Каталонський клуб обіграв Сельту Рафи Бенітеса на виїзді з рахунком 1-0.

Єдиний м’яч на свій рахунок записав Порту у середині першого тайму.

Колишній гравець ФК Дніпро та СК Дніпро-1 Артем Довбик лідирує у списку бомбардирів.

У цьому сезоні форвард забив 14 м’ячів у Ла Лізі та віддав 5 результативних передач.

Артем провів на полі увесь матч, інший українець Віктор Циганков вийшов у старті і був замінений на 83-й хвилині.

Підопічні Мічела провели надважку зустріч і були дуже близькі до втрати очок. Гарну гру провів воротар гостей Гассаньїга.

Тепер “Жирона” випереджає Мадрид на 1 очко. У “вершкових” залишається матч у запасі.

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