Каталонський клуб обіграв Сельту Рафи Бенітеса на виїзді з рахунком 1-0.
Єдиний м’яч на свій рахунок записав Порту у середині першого тайму.
Колишній гравець ФК Дніпро та СК Дніпро-1 Артем Довбик лідирує у списку бомбардирів.
У цьому сезоні форвард забив 14 м’ячів у Ла Лізі та віддав 5 результативних передач.
Артем провів на полі увесь матч, інший українець Віктор Циганков вийшов у старті і був замінений на 83-й хвилині.
Підопічні Мічела провели надважку зустріч і були дуже близькі до втрати очок. Гарну гру провів воротар гостей Гассаньїга.
Тепер “Жирона” випереджає Мадрид на 1 очко. У “вершкових” залишається матч у запасі.
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