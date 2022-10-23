Жорстка аварія з постраждалими: на набережній зіштовхнулися Renault та фура

Учора, 22 жовтня, на Січеславській Набережній сталася жорстка ДТП. Зіштовхнулися фура та Renault.
Аварія сталася близко 11:40, про це з місця подій повідомили в “Інформаторі”.
Попередньо, Renault їхав у напрямку річпорту, а фура повертала на стоянку. На цбому місці і сталася ДТП. Renault влетів у фуру.
Наразі відомо про двох постраждалих – водія та пасажира легкового авто. Одного з них ушпиталили.
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