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  • Жорстка аварія з постраждалими: на набережній зіштовхнулися Renault та фура

Жорстка аварія з постраждалими: на набережній зіштовхнулися Renault та фура

Сьогодні 13:50
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На Січеславській Набережній сталася жорстка ДТП. Є постраждалі.

Учора, 22 жовтня, на Січеславській Набережній сталася жорстка ДТП. Зіштовхнулися фура та Renault.

Аварія сталася близко 11:40, про це з місця подій повідомили в “Інформаторі”.

Попередньо, Renault їхав у напрямку річпорту, а фура повертала на стоянку. На цбому місці і сталася ДТП. Renault влетів у фуру.

Наразі відомо про двох постраждалих – водія та пасажира легкового авто. Одного з них ушпиталили.

Новости Днепра про Жорстка аварія з постраждалими: на набережній зіштовхнулися Renault та фура

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