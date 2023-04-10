Жорстка аварія: у Кривому Розі Nexia влетіла у Skoda, постраждали жінка та дитина

У Кривому Розі на Свято-Миколаївській Nexia влетіла у Skoda. У аварії постраждали жінка та дитина.

Ввечері 9 квітня у Кривому Розі сталася серйозна ДТП за участю двох автівок. За попередньою інформацією, легковик Nexia занесло на трамвайній колії і він врізався у Skoda. Після удару Nexia спалахнула, інший автомобіль розтрощений.

Внаслідок ДТП водії машин не постраждали, але травми отримали матір та дитина, які були пасажирами Skoda. Один із очевидців аварії відвіз їх у лікарню. Попередньо, у жінки струс мозку та перелом носу, стан дитини невідомий.

Джерело: “Свої”

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