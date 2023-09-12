Жінок-медиків, які не стануть на військовий облік з 1 жовтня, каратимуть: яка сума штрафу

З 1 жовтня жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту мають стати на військовий облік.

Це стосується українок, які мають відповідний диплом або зараз працюють у медичній сфері. Якщо на облік не стати – на порушницю чекає штраф.

Кому з жінок потрібно буде піти до ТЦК

Жінкам, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, якщо їм вже виповнилося 18 та менш як 60 років. Тобто лікарі, медсестри, акушерки, стоматологи, фармацевти. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

За ухилення від взяття на облік призначать штраф від 850 та 1700 гривень.

Варто зауважити, що це не мобілізація. На фронт поки що нікого не відправляють. Облік потрібен для узагальнення даних про резерв фахівців медичної сфери.

Стати добровільно на військовий облік можуть українки, які отримали спеціальності, що споріднені з військово-обліковими.

Які документи потрібні

Щоб стати на військовий облік жінки-медики мають прийти до ТЦК із такими документами:

заява про взяття на облік;

паспорт чи ID-карта;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка щодо роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотографії 3х4.

Потім треба пройти медкомісію. Тут стандартний набір лікарів – хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гінеколог.

Хто має право на відстрочку

Якщо маєте дітей або вагітні – треба йти до ТЦК. Вагітні жінки визнаються непридатними до служби незалежно від терміну.

Відстрочку отримують матері, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох та більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо чоловік уже служить у ЗСУ.

Чи пускатимуть жінок за кордон після взяття на військовий облік

Обмеження на виїзд із країни стосуватимуться лише мобілізованих до армії жінок.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше заявив, що військовозобов’язаним жінкам буде обмежено виїзд за кордон. Проте офіційно в ДПСУ кажуть, що поки що такого правила немає.

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