Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти

Зворушливу новину опублікував телеграм-канал "news pavlograd" з посиланням на повідомлення від самих мешканців.

За словами авторів допису, у центрі Павлограду військовослужбовці дарували зустрічним перехожим жінкам троянди.

Містянка була щиро вдячна за таку увагу від військовслужбовців.

Так, пані пише: «Я не знаю тих військових, але якщо читаєте це, то дякую. Дякуємо вам і нехай Господь оберігає вас.»

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