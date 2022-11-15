Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти

Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти

Сьогодні 06:45
просмотров

Зворушливу новину опублікував телеграм-канал "news pavlograd" з посиланням на повідомлення від самих мешканців.

Новости Днепра про Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти

За словами авторів допису, у центрі Павлограду військовослужбовці дарували зустрічним перехожим жінкам троянди.

Містянка була щиро вдячна за таку увагу від військовслужбовців.

Так, пані пише: «Я не знаю тих військових, але якщо читаєте це, то дякую. Дякуємо вам і нехай Господь оберігає вас.»

Читайте також:

Новости Днепра про Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квітиУкраїнська Новости Днепра про Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квітиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»
    Новини Дніпра
    13.11.2022 21:32
    Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»

    Більшість дніпрян проти встановлення новорічної ялинки у Дніпрі в цьому…

    У Міноборони України офіційно пообіцяли знайти вкраденого єнота
    новини України
    13.11.2022 20:35
    У Міноборони України офіційно пообіцяли знайти вкраденого єнота

    Мирного рішення не буде!

    Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    13.11.2022 08:45
    Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

    Окупанти без зупинок обстрілюють Дніпропетовщину.

    У парку Дніпра з’явився будинок “Догори дриґом”
    Новини Дніпра
    11.11.2022 20:30
    У парку Дніпра з’явився будинок “Догори дриґом”

    Ще одна цікава локація у нашому місті!

    Наверх