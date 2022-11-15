Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти

За словами авторів допису, у центрі Павлограду військовослужбовці дарували зустрічним перехожим жінкам троянди.
Містянка була щиро вдячна за таку увагу від військовслужбовців.
Так, пані пише: «Я не знаю тих військових, але якщо читаєте це, то дякую. Дякуємо вам і нехай Господь оберігає вас.»
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