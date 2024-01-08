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Жінку, яку понад рік чекала донька в Дніпрі, звільнили з російського полону

Сьогодні 19:42
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Стало відомо про повернення додому Віти Ганнич, донька якої неодноразово пікетувала у Дніпрі.

Новости Днепра про Жінку, яку понад рік чекала донька в Дніпрі, звільнили з російського полону

Добру новину повідомили у Facebook-cпільноті “Файне місто Дніпро”.

Віта Ганнич опинилася у російському полоні після того, як сусіди здали жінку окупантам. Вона мешкала у Володимирівці Волноваського району Донецької області. Ці території опинилися під окупацією незадовго після початку активних бойових дій. 

Хоча Віта цивільна, але вона вирізнялася проукраїнською позицією, саме тому росіяни викрали її з власного будинку та посадили до СІЗО на “перевиховання”. З 9 квітня 2022 року жінка відбувала вигаданий термін в Оленівській колонії.

Попри те, що Віта має серйозне захворювання – кісту мозку, необхідного лікування вона не отримувала. Без ліків у жінки були напади епілепсії. 

Понад рік жінка провела у полоні. Під час найбільшого обміну 3 січня її прізвище знайшли у списках звільнених. 

Донька Аліна увесь цей час боролася за маму та виходила на мітинги у Дніпрі разом з іншими родичами полонених. Історія Віти лунала у новинах не раз. Саме тому, побачивши ім’я жінки у списках звільнених, про гарну новину повідомили в соцмережах. 

Однак, як з’ясувалося пізніше, жінку звільнили ще у травні 2023 року. Як розповіла Віта журналістам, про своє звільнення вона дізналася, коли в СІЗО готували концерт до Дня Побєди. Спочатку жінка повернулася додому під Волноваху, але потім донька забрала її до себе. 

Віта проходить необхідні обстеження, бо за рік без лікування стан жінки погіршився. 

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