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Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія

Сьогодні 12:43
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Сьогодні, 9 січня, на трасі «Дніпро – Запоріжжя» сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія

Там водій Toyota неподалік пішохідного переходу збив молоду жінку. Вона загинула на місці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що водій Toyota рухався в напрямку Дніпра по Запорізькому шосе. Аварія сталася в районі пішохідного переходу поряд із селом Братське. Проте невідомо, чи йшла жінка по “зебрі”, чи ні. 

На жаль, жінка отримала чисельні травми, їй відірвало ногу. Вона загинула на місці.

Toyota злетіла з дороги в кювет. Водієві швидка не знадобилася.

Усі обставини ДТП встановлюватиме поліція.

Новости Днепра про Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія

Новости Днепра про Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія

Новости Днепра про Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія

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Новости Днепра про Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аваріяУкраїнська

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