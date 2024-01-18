Жахлива автотроща у Дніпрі: на Набережній Перемоги Volkswagen влетів у зламаний Land Rover та водія, що стояв поруч

Учора, 17 січня, у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася жахлива автотроща. Там Volkswagen на швидкості влетів у Land Rover та його водія, що стояв поруч.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо відомо, що Land Rover був зламаний та стояв у лівій смузі. Водій був поруч з машиною. Кермувальник Volkswagen їхав в напрямку кільця. Він врізався у Land Rover і той перекинувся.
У результаті ДТП чоловіки отримали серйозні травми, їх госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.
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