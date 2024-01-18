Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жахлива автотроща у Дніпрі: на Набережній Перемоги Volkswagen влетів у зламаний Land Rover та водія, що стояв поруч

Жахлива автотроща у Дніпрі: на Набережній Перемоги Volkswagen влетів у зламаний Land Rover та водія, що стояв поруч

Сьогодні 11:22
просмотров

Одна з автівок від удару перекинулась.
Новости Днепра про Жахлива автотроща у Дніпрі: на Набережній Перемоги Volkswagen влетів у зламаний Land Rover та водія, що стояв поруч

Фото з місця події.

Учора, 17 січня, у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася жахлива автотроща. Там Volkswagen на швидкості влетів у Land Rover та його водія, що стояв поруч.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що Land Rover був зламаний та стояв у лівій смузі. Водій був поруч з машиною. Кермувальник Volkswagen їхав в напрямку кільця. Він врізався у Land Rover і той перекинувся.

У результаті ДТП чоловіки отримали серйозні травми, їх госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.

Читайте також:

Новости Днепра про Жахлива автотроща у Дніпрі: на Набережній Перемоги Volkswagen влетів у зламаний Land Rover та водія, що стояв поручУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна слава
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна слава

Вічна пам'ять Герою!

Важливо: на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи
Новини Дніпра
Сьогодні 09:31
Важливо: на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Без паніки!

Мешканців Дніпра попередили про небезпечні метеоявища: будьте обережні
Новини Дніпра
Сьогодні 08:50
Мешканців Дніпра попередили про небезпечні метеоявища: будьте обережні

Синоптики зазначають, що рівень небезпеки - жовтий!

У Павлограді чули серію вибухів: офіційний коментар
Новини Дніпра
Сьогодні 06:50
У Павлограді чули серію вибухів: офіційний коментар

Дякуємо нашим захисникам!

Наверх