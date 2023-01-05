Згоріла майже повністю: у Дніпрі на Автотранспортній спалахнула автівка

У Дніпрі на вулиці Автотранспортній спалахнув легковик «Daewoo Lanos».

У Чечелівському районі Дніпра зранку 5 січня вогонь повністю охопив автомобіль «Daewoo Lanos». Прибувши на місце рятувальники почали гасити машину, яка майже повністю згоріла.

Полум’я приборкали менше ніж за 10 хвилин. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив легковий автомобіль «Daewoo Lanos» на площі 5 кв. м.

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