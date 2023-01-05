Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Згоріла майже повністю: у Дніпрі на Автотранспортній спалахнула автівка

Згоріла майже повністю: у Дніпрі на Автотранспортній спалахнула автівка

Сьогодні 09:30
просмотров

У Дніпрі на вулиці Автотранспортній спалахнув легковик «Daewoo Lanos».

Новости Днепра про Згоріла майже повністю: у Дніпрі на Автотранспортній спалахнула автівка

У Чечелівському районі Дніпра зранку 5 січня вогонь повністю охопив автомобіль «Daewoo Lanos». Прибувши на місце рятувальники почали гасити машину, яка майже повністю згоріла.

Полум’я приборкали менше ніж за 10 хвилин. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив легковий автомобіль «Daewoo Lanos» на площі 5 кв. м.

Читайте також:

Новости Днепра про Згоріла майже повністю: у Дніпрі на Автотранспортній спалахнула автівкаУкраїнська Новости Днепра про Згоріла майже повністю: у Дніпрі на Автотранспортній спалахнула автівкаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:53
    Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті Дніпра

    Батюшка, який бився за пиво з місцевими в Слобожанському, виявився…

    У Дніпрі “замінували” 9 пологових будинків: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    У Дніпрі “замінували” 9 пологових будинків: що відомо

    Учора до поліції повідомили про "замінування" дев'яти пологових будинків Дніпра.

    У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя

    Учора вдень, 4 січня, росіяни вдарили по Нікополю з важкої…

    Як 5 січня в Дніпрі курсуватимуть технічні рейси електротранспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:02
    Як 5 січня в Дніпрі курсуватимуть технічні рейси електротранспорту

    У Дніпрі сьогодні працюватимуть технічні рейси електротранспорту та маршрутки.

    Наверх