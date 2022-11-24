Згадуйте правила: у Дніпрі на перехрестях будуть працювати регулювальники

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У Дніпрі у години пік у разі відключень світлофорів патрульні поліцейські здійснюватимуть регулювання дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Сигналів регулювальника мають дотримуватися усі учасники дорожнього руху, а не лише водії.

І пішоходи, і велосипедисти мають знати, що означають рухи інспектора патрульної поліції, який регулює рух на проїзній частині, і неухильно дотримуватися їх! – зазначають поліцейські.

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