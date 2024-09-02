Згадав старі образи: на Дніпропетровщині 17-річний юнак тяжко побив палицею 44-річного знайомого

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку поліцейські П’ятихаток затримали неповнолітнього хлопця, повідомили в Нацполіції.
Між підозрюваним та постраждалим виник конфлікт, у ході якого 17-річний юнак побив чоловіка.
Злочин стався в одному із селищ Кам’янського району вдома у потерпілого. Відомо, що підозрюваний прийшов до 44-річного чоловіка додому аби з’ясувати стосунки за минулі образи. У ході суперечки розлючений юнак накинувся на потерпілого та завдав йому численних ударів кулаками та палицею. Після скоєного втік.
Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу. Правоохоронці розшукали фігуранта та доставили до відділення поліції.
За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.
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