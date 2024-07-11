Землю накрила 9-бальна магнітна буря: які показники у Дніпрі

Чи відчуватиметься магнітна буря у Дніпрі?

Згідно даних, вказаних на порталі Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у період з 8 липня по 3 серпня 2024 року геомагнітна активність буд коливатися від нестабільних показників до активних.

На відміну від минулої магнітної бурі, яка тривала декілька днів у кінці червня, цього разу показники значно вищі.

Особливо високі показники спостерігалися 8 липня, а також прогнозуються на 11 липня і 13. Після цього значне підвищення геомагнітної активності не прогнозується, однак можливі зміни у прогнозах.

Перед розглядом активності, нагадаємо, нормальний планетарний індекс (К-індекс) не перевищує позначки 4.

Зокрема, на порталі MeteoAgent, який вираховує магнітну активність, загальні показники для Землі становили 9 балів для 6 липня, а також на сьогодні, 11 липня, по К-індекс дійшов позначки “5” 7 липня, а також очікується 13 липня. Показники 4 можна було побачити 8 липня.

Зверніть увагу на те, що показники змінюються від регіону до регіону.

Який К-індекс у Дніпрі?

Згідно даних MeteoAgent сьогодні, 11 липня, станом на 10:00 показник геомагнітної активності у нормі, однак з 4 до 5 години ранку, а також з 7 до 8 годин ранку метеозалежні могли відчути сильний головний біль – показник перевищив норму та дійшов позначки у 9 балів!

На іншу частину дня очікується спокійна сонячна активність.

12 липня вночі та зранку буде біль-менш спокійно – показник не перевищить позначку “4”, що свідчить про помірну метеоактивність.

13 липня протягом усієї доби у Дніпрі очікується спокійна сонячна активність, показники знаходитимуться на “зеленому” рівні.

14 липня у метеозалежних може спостерігатися слабкість та сонливість – усю добу К-індекс становитиме 4, однак не вище.

В усі інші дати сонячна активність у регіоні йде на спад, стане легше.

Рекомендуємо слідкувати за офіційними прогнозами від синоптиків.

Хто найчастіше піддається метеочутливості?

Зазвичай чутливими до магнітних бурь стають люди із захворюваннями серцево-судинної системи, а також з гіпо- і гіпертонією. Рідше – із захворюваннями на бронхіальну астму, ревматизм, артрит тощо.

Зокрема, люди похилого віку, а також вагітні жінки можуть стати метеозалежними, в особливості, якщо імунна система особи знижена.

Що робити метеозалежним?

У дні, коли к-індекс перевищує нормальні показники, метеозалежним варто дотримуватися таких рекомендацій:

зменшити фізичне навантаження;

забезпечити собі доступ до свіжого повітря;

пити достатню кількість води;

не вживати алкогольні напої;

уникати будь-яких стресових ситуацій;

стежити за артеріальний тиском.

Якщо ви раптом відчули біль у серці чи потилиці, нудоту або запаморочення під час магнітних бурь, варто звернутися до спеціаліста, який надасть необхідну допомогу.

Варто зазначити, що самостійно метеозалежність “вилікувати” не вдасться. Якщо під час магнітних бурь ваш стан погіршується, рекомендується звернутися до сімейного лікаря та розповісти йому про скарги, він надасть вам потрібне лікування.

Чи можна убезпечити себе від метеозалежності?

Так! Можливо знизити ризик виникнення чутливості до магнітних бурь.

Медики рекомендують (джерело: oxford-med.com.ua):

відмовитися від шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю);

налагодити збалансоване харчування, щоб воно включало усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;

регулярно робити зарядку;

більше гуляти на свіжому повітрі;

спати по 8 годин на добу (як мінімум, у дні погодних катаклізмів);

уникати стресових ситуацій;

контролювати свій емоційний стан;

робити дихальні практики;

пити трав’яний чай тощо.

Нагадаємо,раніше ми писали, що +40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки.

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