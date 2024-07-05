Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під “городи”

На Дніпропетровщині 157 гектарів заказника віддали під сільськогосподарські потреби.

Мова йде про територію ландшафтного заказника “Дебальцевські лимани”, яку за даними прокуратури, незаконно вивели з держвласності.

Під час слідства з’ясувалося, що товариство на підставі підроблених документів здійснило реєстрацію права оренди земельної ділянки природно-заповідного фонду площею понад 157 га для сільськогосподарського виробництва, що суперечить Закону України “Про природно-заповідний фонд” та іншим нормативним актам.

По суті, природоохоронні землі віддали під “городи”. Однак земельні ділянки вартістю 1,6 млрд грн все ж повернули державі. Рішення про скасування дозволу на передачу територій заказника ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області.

Наразі судове рішення виконано, землі ландшафтного заказника “Дебальцевські лимани” повернуто у власність держави.

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