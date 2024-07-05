Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під “городи”

Мова йде про територію ландшафтного заказника “Дебальцевські лимани”, яку за даними прокуратури, незаконно вивели з держвласності.
Під час слідства з’ясувалося, що товариство на підставі підроблених документів здійснило реєстрацію права оренди земельної ділянки природно-заповідного фонду площею понад 157 га для сільськогосподарського виробництва, що суперечить Закону України “Про природно-заповідний фонд” та іншим нормативним актам.
По суті, природоохоронні землі віддали під “городи”. Однак земельні ділянки вартістю 1,6 млрд грн все ж повернули державі. Рішення про скасування дозволу на передачу територій заказника ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області.
Наразі судове рішення виконано, землі ландшафтного заказника “Дебальцевські лимани” повернуто у власність держави.
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