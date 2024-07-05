Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під “городи”

Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під “городи”

Сьогодні 12:02
просмотров

На Дніпропетровщині 157 гектарів заказника віддали під сільськогосподарські потреби.

Новости Днепра про Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під

Мова йде про територію ландшафтного заказника “Дебальцевські лимани”, яку за даними прокуратури, незаконно вивели з держвласності.

Під час слідства з’ясувалося, що товариство на підставі підроблених документів здійснило реєстрацію права оренди земельної ділянки природно-заповідного фонду площею понад 157 га для сільськогосподарського виробництва, що суперечить Закону України “Про природно-заповідний фонд” та іншим нормативним актам.

По суті, природоохоронні землі віддали під “городи”. Однак земельні ділянки вартістю 1,6 млрд грн все ж повернули державі. Рішення про скасування дозволу на передачу територій заказника ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області.

Наразі судове рішення виконано, землі ландшафтного заказника “Дебальцевські лимани” повернуто у власність держави.

Читайте також:

Новости Днепра про Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під Українська Новости Днепра про Землі природного заповідника на Дніпропетровщині вартістю 1,6 млрд грн незаконно віддали під Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:22
    У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї

    На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася ДТП за участі…

    У Кам’янському знову підпалили авто військового
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:01
    У Кам’янському знову підпалили авто військового

    У Кам’янському на Дніпропетровщині знову невідомі підпалили автівку військового.

    У Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:34
    У Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту

    У Дніпрі знову автобуси, трамваї та тролейбуси, які курсують через…

    У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:23
    У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)

    У центрі Дніпра провели цікавий експеримент.

    Наверх