Землетруси в Сирії та Туреччині: кількість загиблих сягнула майже 2300 осіб

Сьогодні світ сколихнули новини про масштабні землетруси у Туреччині та Сирії.

На жаль, кількість жертв зросла на території обох держав.

Станом на 16:30 внаслідок потужних землетрусів, які сколихнули південно-східні райони Туреччини, що межують із Сирією, у обох країнах загинули майже 2300 людей.

Про це пише Al Jazeera.

На території Туреччини кількість загиблих зросла до 1498 чоловік. Також щонайменше 7634 жителів отримали поранення. Загалом спеціалісти зафіксували 120 підземних поштовхів на турецькій території, через що лише там було зруйновано 2834 будівлі.

Водночас, за останніми даними рятувальників і представників Міністерства охорони здоров’я, у Сирії число жертв становить уже, як мінімум, 783 людини. Крім того, внаслідок підземних поштовхів було травмовано ще щонайменше 2284 особи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Київ не отримував інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. Однак Міністерство отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями.

Читайте також:

Українська

Автор: