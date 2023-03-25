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  • Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: у чому причина

Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: у чому причина

Сьогодні 10:50
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ, який був запланований на весну.

Новости Днепра про Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: у чому причина

За словами гаранта, починати контрнаступ на даний момент немає змоги, оскільки Україні потрібно більше озброєння, зокрема боєзапаси та винищувачі.

Про це він розповів в інтерв’ю японському виданню Yomiuri.

Зеленський зазначив, що російські окупанти щоденно використовують утричі більше боєзапасів, аніж ЗСУ. Він вкотре звернувся до партнерів з нагадуванням про важливість підтримки України, яка бореться не тільки за власну незалежність, а й за демократію всього цивілізованого світу.

Ми ще не можемо почати. ​​Ми не можемо їх відправити. Чекаємо боєзапасів від наших партнерів… Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати”, – прокоментував президент. 

Він також наголосив, що ситуація на сході країни доволі “погана”. Це, зокрема, теж через нестачу боєзапасів. 

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