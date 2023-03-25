Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: у чому причина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ, який був запланований на весну.

За словами гаранта, починати контрнаступ на даний момент немає змоги, оскільки Україні потрібно більше озброєння, зокрема боєзапаси та винищувачі.

Про це він розповів в інтерв’ю японському виданню Yomiuri.

Зеленський зазначив, що російські окупанти щоденно використовують утричі більше боєзапасів, аніж ЗСУ. Він вкотре звернувся до партнерів з нагадуванням про важливість підтримки України, яка бореться не тільки за власну незалежність, а й за демократію всього цивілізованого світу.

Ми ще не можемо почати. ​​Ми не можемо їх відправити. Чекаємо боєзапасів від наших партнерів… Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати”, – прокоментував президент.

Він також наголосив, що ситуація на сході країни доволі “погана”. Це, зокрема, теж через нестачу боєзапасів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: