Зеленський про ППО: наступного року стане ще сильнішою та результативнішою

Як розповів глава держави, посилення української ППО обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке вже стало 45-м у цьому році.
“Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, іще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі і це буде не лише гарантією безпеки для нашої держави, але й для континенту”, – сказав Зеленський.
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