Зеленський пояснив, чому не закликає українців повертатися з-за кордону

“Зараз у нас є статистика – 70% збиваємо. Якби збивали 90-95%, ми б сказали людям: “Це ризик, але ми вам говоримо відверто: економіка держави без вас не зможе і помре”. Так і є, її немає без людей, які працюють, але я не можу це сказати, тому що я не можу сьогодні надати гарантії, що наші Повітряні сили захистять наше небо на 90-95%, бажано на 100%.
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