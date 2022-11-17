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Зеленський пояснив, чому не закликає українців повертатися з-за кордону

Сьогодні 12:59
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Щоб українці могли повернутися із закордону, потрібно, щоб українска ППО збивала принаймі 90% ракет.

Новости Днепра про Зеленський пояснив, чому не закликає українців повертатися з-за кордону

“Зараз у нас є статистика – 70% збиваємо. Якби збивали 90-95%, ми б сказали людям: “Це ризик, але ми вам говоримо відверто: економіка держави без вас не зможе і помре”. Так і є, її немає без людей, які працюють, але я не можу це сказати, тому що я не можу сьогодні надати гарантії, що наші Повітряні сили захистять наше небо на 90-95%, бажано на 100%.

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Новости Днепра про Зеленський пояснив, чому не закликає українців повертатися з-за кордонуУкраїнська Новости Днепра про Зеленський пояснив, чому не закликає українців повертатися з-за кордонуРусский

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