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Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візиту

Сьогодні 22:00
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Сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський після відвідин передових позицій ЗСУ в Запорізькій області приїхав до Дніпропетровської області. Зокрема, він відвідав Нікопольський район.

Новости Днепра про Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візиту

Про це глава держави повідомив у Facebook.

«У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону», – написав президент.

Він зазначив, що в районі було пошкоджено близько п’яти тисяч будівель, у тому числі медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.

«Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо», – написав Зеленський.

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Новости Днепра про Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візитуУкраїнська Новости Днепра про Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візитуРусский

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