Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візиту

Про це глава держави повідомив у Facebook.
«У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону», – написав президент.
Він зазначив, що в районі було пошкоджено близько п’яти тисяч будівель, у тому числі медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.
«Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо», – написав Зеленський.
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