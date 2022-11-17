Зеленський опублікував відео ракетного удару по Дніпру

17 листопада в Дніпрі пролунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео моменту ранкового ракетного удару по Дніпру.

Вибух в Дніпрі пролунав близько 8:30 ранку. Ракета влучила посеред дороги. Наразі відомо про 14 поранених, серед них 15-річна дівчина. Усі в лікарні, їх стан середньої тяжкості.

Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, – зазначив Зеленський.

Мешканці Дніпра повідомляють, що в сусідніх будинках повибивало вікна та є серйозні руйнування.

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