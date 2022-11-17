Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленський опублікував відео ракетного удару по Дніпру

Сьогодні 11:17
просмотров

17 листопада в Дніпрі пролунали вибухи.

Новости Днепра про Зеленський опублікував відео ракетного удару по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео моменту ранкового ракетного удару по Дніпру. 

Вибух в Дніпрі пролунав близько 8:30 ранку. Ракета влучила посеред дороги. Наразі відомо про 14 поранених, серед них 15-річна дівчина. Усі в лікарні, їх стан середньої тяжкості.

Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, – зазначив Зеленський.

Мешканці Дніпра повідомляють, що в сусідніх будинках повибивало вікна та є серйозні руйнування.

Читайте також:

Новости Днепра про Зеленський опублікував відео ракетного удару по ДніпруУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:31
    Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людей

    Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру тільки зростає.

    Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, – Резніченко про ракетні удари по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, – Резніченко про ракетні удари по Дніпру

    Сьогодні вранці російські ракети атакували Дніпро.

    Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:04
    Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі

    У Дніпрі вранці пролунали вибухи.

    Через вибухи у Дніпрі у деяких мешканців повибивало вікна (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:55
    Через вибухи у Дніпрі у деяких мешканців повибивало вікна (ФОТО)

    Сьогодні вранці під час тривоги мешканці Дніпра чули вибухи.

    Наверх