Зеленський категорично заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок

Зеленський повідомив, чи готовий підписати закон про мобілізацію жінок.

Зеленський відповів на питання про можливу мобілізацію жінок, а також чоловіків з 25 років.

“Жінок ні, не підпишу (відповідний законопроєкт – ред.). Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладені, з цим погоджусь”.

Про це президент сказав під час пресконференції 19 грудня.

Зауважимо, що останніми тижнями лунають заяви щодо необхідності мобілізації жінок та зниження призовного віку для чоловіків.

Нагадаємо, раніше ми писали: Генштаб хоче мобілізувати 450—500 тисяч людей: Зеленський сказав скільки це коштуватиме. Також президент зазначив, що наразі Україну ніхто в НАТО запрошувати не поспішає.

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