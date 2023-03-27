Зеленського просять заборонити TikTok в Україні

В Україні просять заборонити ТікТок.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Офісу президента.

Авторка звернення Наталія Карасьова просить закрити ТікТок або повністю, або хоча б на період, поки триває війна. Аргументує вона це прохання тим, що там “багато пропаганди”.

Опублікували звернення 24 березня і на сьогодні петиція зібрала більше 3 тисяч підписів. Нагадаємо, щоб її розглянули необхідно зібрати 25 тисяч голосів.

Зазначимо, що проти ТікТоку зараз виступають в конгресі США, де днями CEO компанії Шоу Цзи Чу свідчив про заходи безпеки та конфіденційності програми. Конгресмени підозрюють, що дані користувачів додатку можуть потрапити до рук влади Китаю, адже ТікТок це дочірня компанія китайської ByteDance.

Сьогодні, 27 березня, спікер Палати представників Конгресу Кевін Мак-Карті заявив, що Китай все ж має доступ до даних користувачів ТікТок. Тепер чиновники працюватимуть над законодавством, яке захистить американців від можливого впливу китайської влади.

Раніше Європарламент заборонив співробітниками встановлювати додаток на свої робочі та особисті телефони. До цього користуватися ТікТок заборонили чиновниками Європейської комісії та Ради ЄС.

Через потенційні загрози безпеці TikTok забанили також на робочих пристроях державних чиновників у Великій Британії, Бельгії та Франції.

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