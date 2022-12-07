Здавав позиції ЗСУ: долю мешканця Дніпропетровщини вирішить суд

У Дніпропетровській області судитимуть інформатора окупантів, який робив фото критичної інфраструктури та здавав позиції ЗСУ.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Чоловік з початку повномасштабного вторгнення та до червня місяця за гроші передавав інформацію співробітникам фсб. Зрадник відсилав через «Viber» та «Telegram» фото та адреси розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки у Запоріжжі та у Дніпропетровській області.

Також чоловік інформував росіян про результати обстрілів, щоб окупанти могли скоректувати свої наступні удари.

Інформатора затримали у Нікопольському районі, його обшукали та вилучили телефон. Наразі чоловік знаходиться під вартою.

Дніпропетровська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Запорізької області за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

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