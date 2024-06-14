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Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсмен

Сьогодні 12:13
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78-річний Володимир Ніколаєв з Дніпра став Героєм України за донорство крові.

Новости Днепра про Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсмен

Володимир Ніколаєв — перший в Україні, хто отримав звання Героя України за донорство крові та став рекордсменом. Його донорський стаж — 47 років 11 місяців, що є абсолютним рекордом в державі. За цей період чоловік здав 650,5 літри крові.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Вона додала, що сьогодні, 14 червня, у Всесвітній день донора, Володимир Ніколаєв зробить свою 794 донацію.

“Ми півроку готували цей рекорд, опрацювали десятки сторінок документів, проаналізували сотні показників, перемололи тисячі цифр і показників, щоб оце зараз, спеціально до цієї дати, вам повідомити. 14 червня 2024 року в Дніпрі ми представимо Героя України, 78-річного Володимира Ніколаєва. Він перший, який отримав це звання саме за донорство крові. У цей день він здійснить свою 794 донацію. Він переконаний, що його кров особливо потрібна зараз, бо рятує наших поранених воїнів. Донорський стаж Володимира Ніколаєва – 47 років 11 місяців, і цей факт ми визнали абсолютним рекордом України. За цей період Заслужений донор України здав 650,5 літри крові. А це, вважайте, більше трьох стандартних бочок”, – написала Лана Вєтрова.

Новости Днепра про Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсмен

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Новости Днепра про Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсменУкраїнська Новости Днепра про Здав 650 літрів крові: у Дніпрі живе 78-річний донор-рекордсменРусский

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