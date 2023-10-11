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  • Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)

Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)

Сьогодні 19:22
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Її називають легендарною через постійні згадки в масовій культурі.

Новости Днепра про Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)

Мова йде про аконіт дібровний або гайовий. Як зазначила біологиня Світлана Кияк, яка віднайшла цю рослину, квітка досить рідкісна та занесена до Червоної книги Дніпропетровщини. 

Аконіт дібровний (Аconitum anthora) Несподівана знахідка. Рідкісна рослина, можна сказати – легендарна. Ендемічний вид. Одразу впізнала його, хоч був уже в зів’ялому стані, але то таке. Занесений до Червоної книги Дніпропетровської області. Де зростає? – схил балки на узліссі невеликого байрачка. Дніпропетровська область, вересень, 2023 р. – написала у соцмережі відомий ботанік Світлана Кияк.

Вважається лікарською рослиною та використовується у виготовленні деяких ліків. Водночас аконіт треба застосовувати з обережністю. Великі дози можуть бути токсичними та спричинити зупинку серця. 

Як зазначили в коментарях, аконіт часто зустрічається на Присамар’ї. 
 

Новости Днепра про Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)

Новости Днепра про Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)

Новости Днепра про Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)

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Новости Днепра про Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)Українська Новости Днепра про Здатна зупинити серце: на Дніпропетровщині знайшли рідкісну лікарську рослину (ФОТО)Русский

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