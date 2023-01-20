Здадуть лише медику чи філологу: як виглядає кімната за тисячу гривень в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Оренда кімнати коштує на кілька тисяч гривень дешевше за оренду однокімнатної квартири. Це дозволяє заощадити кошти не лише на оренді житла, а й на оплаті комунальних послуг. Також кімнату легше знайти, ніж квартиру, на ринку представлена велика кількість варіантів за однаковою ціною, так що є з чого вибрати. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат в Дніпрі.

Найдешевша кімната в оренду знайшлася на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Просять за неї тисячу гривень плюс оплата комунальних послуг. Житло знаходиться у двокімнатній квартирі в панельному будинку. Серед іншого в кімнаті є кондиціонер та комора в квартирі. Серед вимог до майбутнього квартиранту – це має бути «дівчина, яка навчається чи вчитель, викладач, філологія (англійська), медик». Хазяїн обіцяє, що буде складено договір оренди, а у квартирі є вся необхідна побутова техніка.

За 1,5 тис грн можна винайняти кімнату на вулиці Робочій. Щоправда, здадуть її лише хлопцю – такими є вимоги господаря квартири. Орендареві доведеться також оплачувати комунальні послуги, які становлять 300 грн.

У 1,8 тис грн оцінюється проживання в кімнаті в квартирі на житловому масиві Тополя-1. Додатково потрібно буде оплачувати 300 грн. за комунальні послуги. Житло знаходиться на 10-му поверсі 16-ти поверхового будинку. Перевага надається жінці без шкідливих звичок. У квартирі є побутова техніка та меблі.

За 2 тис. грн можна орендувати кімнату в квартирі на 12 кварталі. Знаходиться житло на середньому поверсі панельного будинку. Кімната закривається на ключ, у ній є вихід на лоджію. У квартирі є меблі та техніка.

За 2,3 тис грн можна винайняти кімнату у «хрущовці» на проспекті Гагаріна. Здадуть її лише жінці. Кімната маленька, в ній є ліжко, телевізор та невелика шафа. Знаходиться квартира на останньому верхньому поверсі.

2,5 тис грн коштуватиме кімната в квартирі на житловому масиві Сокіл-1. Квартира розташована на останньому поверсі панельного будинку. Кімната з косметичним ремонтом та не дуже новими меблями. Є вихід на лоджію.

Стільки ж просять за кімнату в районі вулиці Янтарної на лівому березі Дніпра. У кімнаті є диван, шафа, телевізор та посуд. Квартира знаходиться на третьому поверсі 9-ти поверхового будинку. Ремонт у кімнаті був дуже давно, меблі також купували років 35 тому.

Оренда кімнати в Самарському районі Дніпра коштуватиме 3,5 тис грн. Додатково потрібно буде сплачувати за комунальні послуги. У квартирі мешкає господиня, здасть приміщення лише дівчині. Саме житло знаходиться на останньому поверсі панельного будинку. У кімнаті косметичний ремонт та нові меблі.

Зняти кімнату неподалік автовокзалу в Дніпрі коштуватиме 4,7 тис грн. В оплату вже включено комунальні послуги. У кімнаті може проживати двоє людей. Є свій холодильник, доступний бездротовий інтернет.

3 тис грн коштуватиме проживання у кімнаті на проспекті Поля. Квартира знаходиться у п’ятиповерховому будинку на 3 поверсі. Є меблі та техніка, кімната закривається на ключ. Квартирант виділять окрему полицю в холодильнику для зберігання продуктів. Комуналку потрібно буде оплачувати навпіл із іншим мешканцем.

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