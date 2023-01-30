Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті - Днепр Инфо
Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті
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Сегодня 12:40

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті

У суботу, 28 січня, приблизно о 19:30 на Слобожанському проспекті, біля ТЦ “Наша Правда”, сталася аварія.

Там легковик збив чоловіка, який переходив дорогу. Після ДТП водій втік.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце викликали швидку і поліцію. Постраждалого госпіталізували, наразі він у реанімації.

На жаль, винуватця ДТП досі не знайшли, тому потрібна ваша допомога.

Якщо ви бачили момент ДТП або його зняв ваш відеореєстратор, то, будь ласка, повідомте про це на номер: (093) 779-54-56.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспектіУкраїнська Новости Днепра про Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспектіРусский

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