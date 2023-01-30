У суботу, 28 січня, приблизно о 19:30 на Слобожанському проспекті, біля ТЦ “Наша Правда”, сталася аварія.
Там легковик збив чоловіка, який переходив дорогу. Після ДТП водій втік.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце викликали швидку і поліцію. Постраждалого госпіталізували, наразі він у реанімації.
На жаль, винуватця ДТП досі не знайшли, тому потрібна ваша допомога.
Якщо ви бачили момент ДТП або його зняв ваш відеореєстратор, то, будь ласка, повідомте про це на номер: (093) 779-54-56.
Важлива будь-яка інформація!
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