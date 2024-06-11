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  • Збитки в 700 тисяч: начальника відділу освіти міськради на Дніпропетровщині піймали на махінаціях з електрикою

Збитки в 700 тисяч: начальника відділу освіти міськради на Дніпропетровщині піймали на махінаціях з електрикою

Сьогодні 20:48
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Чиновник з Павлоградщини "заробляв" гроші на електроенергії для навчальних закладів.

Новости Днепра про Збитки в 700 тисяч: начальника відділу освіти міськради на Дніпропетровщині піймали на махінаціях з електрикою

Про підозру повідомили начальнику відділу освіти однієї із міських рад області. Павлоградська районна прокуратура підозрює посадовця у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. 

За даними слідства, між відділом освіти та товариством укладено договір про постачання електричної енергії для закладів освіти Павлоградського району. Підозрюваний неодноразово вносив зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищував вартість електроенергії.

Внаслідок протиправних дій службовця місцевому бюджету спричинено збитків на суму 700 тис грн. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Новости Днепра про Збитки в 700 тисяч: начальника відділу освіти міськради на Дніпропетровщині піймали на махінаціях з електрикоюУкраїнська

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