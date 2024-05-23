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  • Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК

Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК

Сьогодні 10:39
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У Дніпрі спостерігається ажіотаж навколо ТЦК.

Новости Днепра про Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК

З 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації, згідно з яким усі військовозобов’язані мають оновити свої дані. Також зменшили мобілізаційний вік до 25 років. Наразі біля ТЦК спостерігаються черги.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП зауважили, що основним питанням є саме оновлення даних. Представники установи порадили військовозобов’язаним скористатися можливістю дистанційно оформити дані через “Резерв+” або через ЦНАП. Також в ТЦК закликають користуватися новою послугою з електронної черги, яку нещодавно запустило Міноборони.

Новости Днепра про Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК

Нагадаємо, в Україні каратимуть за не оновлення даних у реєстрі: які штрафи.

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Новости Днепра про Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦКУкраїнська

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