Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК

З 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації, згідно з яким усі військовозобов’язані мають оновити свої дані. Також зменшили мобілізаційний вік до 25 років. Наразі біля ТЦК спостерігаються черги.
У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП зауважили, що основним питанням є саме оновлення даних. Представники установи порадили військовозобов’язаним скористатися можливістю дистанційно оформити дані через “Резерв+” або через ЦНАП. Також в ТЦК закликають користуватися новою послугою з електронної черги, яку нещодавно запустило Міноборони.
Нагадаємо, в Україні каратимуть за не оновлення даних у реєстрі: які штрафи.
Читайте також:
Автор:
22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий…
Під час бойових дій на фронті через російську агресію загинули…
У Дніпрі правоохоронці затримали жінку 25 років, яка розкладала наркотики…
Дніпряни знову зможуть побачити парад планет.