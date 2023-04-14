Збирається величезний затор: у Дніпрі на кільці на Перемозі сталася аварія

Враховуйте цю інформацію!

Сьогодні, 14 квітня, у Дніпрі на кільці на Перемозі сталася аварія.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Подробиць із місця ДТП поки що немає, але на цій ділянці дороги збирається величезний затор.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Також закликаємо водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та бути обережними на мокрій дорозі!

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром біля АЗС зіткнулися «ГАЗель» та Chevrolet: останній перекинувся на дах.

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