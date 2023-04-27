Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗ

Сьогодні, 27 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися збої.

Про це повідомляють у компанії .

“Приносимо вибачення, застосунок і чат-бот Укрзалізниці тимчасово недоступні з технічних причин. Ми вже задіяли найкращих спеціалістів, залізничну магію і багато чаю, тож скоро все працюватиме”, – йдеться в заяві.

Однак, в компанії повідомили, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, а квитки доступні у касах та на сайті “Укрзалізниці“.