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Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗ

Сьогодні 20:30
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Сьогодні, 27 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися збої.

Новости Днепра про Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗ

Про це повідомляють у компанії.

“Приносимо вибачення, застосунок і чат-бот Укрзалізниці тимчасово недоступні з технічних причин. Ми вже задіяли найкращих спеціалістів, залізничну магію і багато чаю, тож скоро все працюватиме”, – йдеться в заяві.

Однак, в компанії повідомили, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, а квитки доступні у касах та на сайті “Укрзалізниці“.

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Новости Днепра про Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗУкраїнська Новости Днепра про Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗРусский

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