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Збій у матриці: у Дніпрі літня пасажирка влаштувала гучні розбірки, бо їй поступилися місцем

Сьогодні 18:02
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У Дніпрі в трамваї стався дивний конфлікт.

Новости Днепра про Збій у матриці: у Дніпрі літня пасажирка влаштувала гучні розбірки, бо їй поступилися місцем

У вівторок, 2 січня у трамваї №5 посперечалися дві пасажирки. А все через те, що дівчина вступила місцем жіночці, яка старша за неї. Гучна сварка потрапила в об’єктив камери людей, які їхали у вагоні разом з ними. 

Зазвичай, пасажири сваряться через те, що хтось не вступив місцем літній людині, але такого, коли навпаки – ще не було.

Панянка у рожевій шапці влаштувала гучні розбірки, бо молодша за неї дівчина, запропонувала пасажирці сісти на її місце. Однак це не сподобалося жіночці. Цей жест доброти зі сторони незнайомки вона розцінила, як образу. 

Пані зазначила, що вона не стара і в змозі їхати стоячи. Пасажирка, яка вступилася місцем, пояснила, що їх здалося, наче жіночка має погану координацію, тому може впасти, якщо трамвай різко загальмує. Тому вона просто хотіла допомогти.

Дніпряни зазначили, що зустрічають цю жіночку не вперше, і вона відома тим, що любить згаяти час у трамваї суперечками. Однак вони не зважають на поведінку панянки та не реагують на скандали з нею. 

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Новости Днепра про Збій у матриці: у Дніпрі літня пасажирка влаштувала гучні розбірки, бо їй поступилися місцемУкраїнська

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